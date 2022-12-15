Пострадали два человека
Серьёзный пожар разгорелся на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК, дочернее общество НК «Роснефть») сегодня утром. Площадь возгорания около 2500 кв.м., сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36, - уточнил Кобзев.
В ликвидации открытого горения задействованы системы пожаротушения. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Власти заверяют, что пожар не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению Ангарска нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар на территории АНХК также произошёл 27 ноября, тогда возгорание случилось на установке теплообменника промышленной площадки.
На промплощадке Ангарской нефтехимической компании произошёл крупный пожар
Происшествия, Фото:
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