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На промплощадке Ангарской нефтехимической компании произошёл крупный пожар

На промплощадке Ангарской нефтехимической компании произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:из архива
Пострадали два человека

Серьёзный пожар разгорелся на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК, дочернее общество НК «Роснефть») сегодня утром. Площадь возгорания около 2500 кв.м., сообщил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36, - уточнил Кобзев.

В ликвидации открытого горения задействованы системы пожаротушения. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Власти заверяют, что пожар не повлияло на работу инфраструктуры, угрозы населению Ангарска нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар на территории АНХК также произошёл 27 ноября, тогда возгорание случилось на установке теплообменника промышленной площадки.

пожар

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