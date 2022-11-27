На территории Ангарской нефтехимической компании произошёл пожар

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров



Пожар произошёл на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК, дочернее общество НК «Роснефть») сегодня утром. Возгорание случилось на установке теплообменника промышленной площадки, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о происшествии поступило в 09:05. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 200 квадратных метров.



В 09:12 пожар был локализован. Сейчас производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств.



- Поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Пострадавших нет. К реагированию на пожар привлекались 104 человека и 25 единиц техники, - уточнили в Главном управлении МЧС по региону.





