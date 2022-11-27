Площадь возгорания составила 200 квадратных метров
Пожар произошёл на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК, дочернее общество НК «Роснефть») сегодня утром. Возгорание случилось на установке теплообменника промышленной площадки, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о происшествии поступило в 09:05. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 200 квадратных метров.
В 09:12 пожар был локализован. Сейчас производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств.
- Поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Пострадавших нет. К реагированию на пожар привлекались 104 человека и 25 единиц техники, - уточнили в Главном управлении МЧС по региону.
На территории Ангарской нефтехимической компании произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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