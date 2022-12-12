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В Забайкалье на повторной пьяной езде поймали более 1300 человек

В Забайкалье на повторной пьяной езде поймали более 1300 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изъято 26 транспортных средств

С начала 2022 года 1376 жителей Забайкальского края повторно сели за руль автомобилей в состоянии опьянения. Цифру сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

С 25 июля федеральным законом предусмотрены арест и конфискация транспортного средства таких водителей. С момента вступления нормы в законную силу у жителей Забайкалья было изъято 26 транспортных средств.

Так, приговором Шилкинского районного суда в собственность государства обращен автомобиль «ВАЗ-2107», изъятый у гражданина, осуждённого за повторное управление автомашиной в нетрезвом виде.

Сотрудники полиции отмечают, что мера принуждения в виде ареста и конфискации транспортных средств, распространяется и на граждан, совершивших преступления, предусмотренные статьями 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» и 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

водители алкогольное опьянение

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