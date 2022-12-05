В Бурятии мошенники пытаются нажиться на частичной мобилизации





В Бурятии объявились неизвестные, которые обманывают предпринимателей и различные организации. Мошенники звонят им по телефону и, представляясь руководителем республиканского управления Роспотребнадзора Сергеем Ханхареевым, просят «в рамках спонсорской помощи» перечислить деньги в помощь мобилизованным и военнослужащим.



- Эти действия не связаны с деятельностью управления и являются мошенническими, – предупредили в надзорном ведомстве.



Там подчеркнули, что Роспотребнадзор не занимается сбором средств для спонсорской, материальной и другой помощи.





Жителей республики призывают быть бдительными и после подобных звонков обращаться напрямую в ведомство по телефону: 8 (3012) 41-25-74, а также в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.



