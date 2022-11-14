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Ночью 13 ноября на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонили жители села Тресково Кабанского района Бурятии. Они сообщили, что горит дом по улице Братьев Шашиных.
Когда пожарные прибыли на место, брусовой дом, веранда, летняя кухня и баня были полностью охвачены огнём.
- В тушении пожара приняли участие восемь сотрудников и три пожарные автоцистерны. Открытый огонь пожарные ликвидировали за сорок минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Дом, веранда, кухня и баня сгорели полностью на общей площади 98 квадратных метров. Пострадавших нет.
Очаг возгорания пожарные обнаружили в доме. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки. Со слов хозяйки дома, проводка давно не менялась, а в доме часто включали обогреватели.
- Хозяйка дома с несовершеннолетней дочкой будет проживать у старшей дочери, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Специалисты отмечают, что осенью и зимой традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 ноября в селе Тунка причиной пожара стала горячая зола.
В Бурятии ночью произошёл крупный пожар
Происшествия, Фото:
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