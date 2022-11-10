10 ноября

09 ноября

Популярное

Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии

Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Перед сном хозяйка дома вынесла золу из котельной

Ночью 10 ноября произошёл пожар в доме по улице Российская в селе Тунка в Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, горела наружная стена жилого дома. Выяснилось, что причиной возгорания стала горячая зола.

- 63-летняя хозяйка дома проживает одна. Перед сном женщина вынесла золу из котельной и высыпала возле продушины. Горячие угли начали тлеть, в результате чего произошло возгорание. Пожар хозяйка обнаружила сама и вызвала пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Благодаря оперативной работе пожарных распространения огня на весь жилой дом удалось избежать. Оказалась повреждена стена дома снаружи и пол на площади пять квадратных метров.

- Впереди большая часть отопительного сезона, вероятность пожаров возрастает, особенно у неосмотрительных хозяев. Помните, что зола может оставаться пожароопасной более суток - за счёт мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли, - поясняют специалисты. 

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В посёлке Таксимо в Бурятии ввели режим ЧС
В посёлке Таксимо в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 10.11.2022
На месте работают сотрудники прокуратуры
Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии
Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии
Происшествия, 10.11.2022
Перед сном хозяйка дома вынесла золу из котельной
В Иркутской области девочка покончила с собой после ссоры с мамой
В Иркутской области девочка покончила с собой после ссоры с мамой
Происшествия, 10.11.2022
В ситуации разбираются правоохранительные органы
В Улан-Удэ сотрудник магазина украл 46 тысяч из сейфа
В Улан-Удэ сотрудник магазина украл 46 тысяч из сейфа
Происшествия, 10.11.2022
Вор думал, что никто не заметит пропажи
Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов
Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов
Происшествия, 10.11.2022
«Кулибин» таким образом следил за бывшей семьёй
В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома
В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома
Происшествия, 10.11.2022
На пожаре ожоги получил мужчина
В Иркутской области будут судить двух сбытчиков героина
В Иркутской области будут судить двух сбытчиков героина
Происшествия, 10.11.2022
В общей сложности они обвиняются в 10 преступлениях
В Улан-Удэ на автомобиль упал металлический столб
В Улан-Удэ на автомобиль упал металлический столб
Происшествия, 10.11.2022
Водитель «родился в рубашке», рассказали очевидцы
В Улан-Удэ могут возбудить уголовное дело по новому стадиону
В Улан-Удэ могут возбудить уголовное дело по новому стадиону
Происшествия, 10.11.2022
Спортивный объект уже начал «расклеиваться», бьют тревогу общественники
Липовые инвесторы обманули забайкалку больше чем на два миллиона
Липовые инвесторы обманули забайкалку больше чем на два миллиона
Происшествия, 09.11.2022
Женщина отдала аферистам свои накопления и кредитные деньги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^