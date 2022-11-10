Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии









Ночью 10 ноября произошёл пожар в доме по улице Российская в селе Тунка в Бурятии.Когда пожарные прибыли на место, горела наружная стена жилого дома. Выяснилось, что причиной возгорания стала горячая зола.- 63-летняя хозяйка дома проживает одна. Перед сном женщина вынесла золу из котельной и высыпала возле продушины. Горячие угли начали тлеть, в результате чего произошло возгорание. Пожар хозяйка обнаружила сама и вызвала пожарных, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Благодаря оперативной работе пожарных распространения огня на весь жилой дом удалось избежать. Оказалась повреждена стена дома снаружи и пол на площади пять квадратных метров.- Впереди большая часть отопительного сезона, вероятность пожаров возрастает, особенно у неосмотрительных хозяев. Помните, что зола может оставаться пожароопасной более суток - за счёт мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли, - поясняют специалисты.