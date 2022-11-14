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В Бурятии две пассажирки пострадали в перевернувшейся Toyota Mark II

В Бурятии две пассажирки пострадали в перевернувшейся Toyota Mark II
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроил водитель, не имеющий прав

В субботу ночью, 12 ноября, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В 100 метрах от посёлка Нижние Тальцы опрокинулся автомобиль.

- 34-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пострадали две пассажирки – 20 летняя девушка и 36-летняя женщина. Они были госпитализированы в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 13 ноября, в Бурятии произошло два смертельных ДТП. Погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты Королла», а также была насмерть сбита женщина-пешеход.

ДТП

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