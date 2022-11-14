Аварию устроил водитель, не имеющий прав
В субботу ночью, 12 ноября, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В 100 метрах от посёлка Нижние Тальцы опрокинулся автомобиль.
- 34-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии пострадали две пассажирки – 20 летняя девушка и 36-летняя женщина. Они были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 13 ноября, в Бурятии произошло два смертельных ДТП. Погиб пассажир опрокинувшейся «Тойоты Королла», а также была насмерть сбита женщина-пешеход.
В Бурятии две пассажирки пострадали в перевернувшейся Toyota Mark II
Происшествия, Фото:
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