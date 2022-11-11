В Иркутске выяснили, почему загорелись три автомобиля

Дознаватели МЧС установили причину пожара в Иркутске, на котором огнём было повреждено три автомобиля.
- Эксперты испытательной пожарной лаборатории в ходе доследственной проверки установили, что владелец Mazda Demio ранним утром завёл машину, и буквально через несколько минут из-под капота автомобиля пошёл дым. Испугавшись, он выбежал из горящего авто и побежал в квартиру звонить в пожарно-спасательную службу. Когда вернулся, автомобиль был полностью в огне. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл на бульваре Постышева, сигнал о нём пожарные получили сегодня в 05:52. В результате уничтожены сгораемые части автомобиля Mazda Demio, поврежден салон Toyota Vitz, повреждено лакокрасочное покрытие Toyota Avensis.