В Иркутске подожгли три припаркованных рядом автомобиля













Утром 11 ноября около шести часов утра на бульваре Постышева в Иркутске загорелись сразу три автомобиля.Для тушения прибыли два пожарных расчёта. За считанные минуты огонь был потушен, пострадавших нет.- В результате уничтожены сгораемые части автомобиля Mazda Demio, поврежден салон Toyota Vitz, повреждено лакокрасочное покрытие Toyota Avensis, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Предварительная причина пожара - поджог, проводится доследственная проверка.