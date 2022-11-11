11 ноября

10 ноября

Популярное

В Иркутске подожгли три припаркованных рядом автомобиля

В Иркутске подожгли три припаркованных рядом автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Проводится доследственная проверка

Утром 11 ноября около шести часов утра на бульваре Постышева в Иркутске загорелись сразу три автомобиля.


Для тушения прибыли два пожарных расчёта. За считанные минуты огонь был потушен, пострадавших нет.

- В результате уничтожены сгораемые части автомобиля Mazda Demio, поврежден салон Toyota Vitz, повреждено лакокрасочное покрытие Toyota Avensis, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Предварительная причина пожара - поджог, проводится доследственная проверка.


пожар Поджог автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию
Читинца, сбившего насмерть пешехода, отправили в колонию
Происшествия, 10.11.2022
Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать
В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным
В Бурятии простились с 34-летним погибшим мобилизованным
Происшествия, 10.11.2022
У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей
Житель Бурятии убил супружескую пару
Житель Бурятии убил супружескую пару
Происшествия, 10.11.2022
Мужчина совершил убийство спустя короткое время после выхода на свободу
Улан-удэнец в 63 года совершил первую кражу
Улан-удэнец в 63 года совершил первую кражу
Происшествия, 10.11.2022
Пенсионер украл торчащий из кармана женщины телефон
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации добровольцем
Происшествия, 10.11.2022
Баир Цыбиков получил смертельное ранение под Херсоном
Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии
Горячая зола стала причиной пожара в Бурятии
Происшествия, 10.11.2022
Перед сном хозяйка дома вынесла золу из котельной
В Иркутской области девочка покончила с собой после ссоры с мамой
В Иркутской области девочка покончила с собой после ссоры с мамой
Происшествия, 10.11.2022
В ситуации разбираются правоохранительные органы
В Улан-Удэ сотрудник магазина украл 46 тысяч из сейфа
В Улан-Удэ сотрудник магазина украл 46 тысяч из сейфа
Происшествия, 10.11.2022
Вор думал, что никто не заметит пропажи
Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов
Житель Ангарска сделал «жучок» из детских смарт-часов
Происшествия, 10.11.2022
«Кулибин» таким образом следил за бывшей семьёй
В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома
В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома
Происшествия, 10.11.2022
На пожаре ожоги получил мужчина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^