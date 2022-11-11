В Иркутске подожгли три припаркованных рядом автомобиля

Проводится доследственная проверка
Утром 11 ноября около шести часов утра на бульваре Постышева в Иркутске загорелись сразу три автомобиля.
Для тушения прибыли два пожарных расчёта. За считанные минуты огонь был потушен, пострадавших нет.
- В результате уничтожены сгораемые части автомобиля Mazda Demio, поврежден салон Toyota Vitz, повреждено лакокрасочное покрытие Toyota Avensis, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Предварительная причина пожара - поджог, проводится доследственная проверка.
Проводится доследственная проверка
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