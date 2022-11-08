Будут проверены органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты уголовного дела о причинения тяжкого вреда здоровью пятимесячной девочке, которая пострадала от рук пьяной женщины.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая история произошла в селе Кома Прибайкальского района. Молодая женщина поссорилась с подругой и со всей силы швырнула её маленькую дочь на пол. Пятимесячный ребёнок получил травмы головы (в том числе переломы костей черепа) и других частей тела.
Установлена, что обе женщины уже два года живут в одном доме. Обе растят своих малолетних детей, нигде не работают, живут на детские пособия, злоупотребляют спиртным.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего».
- В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях выявления причин и условий, вовлекших совершение в отношении малолетней тяжкого преступления. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона, а виновные лица будут привлечены к ответственности, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокуратура Бурятии поставила на контроль дело о покалеченной малышке
Происшествия, Фото:
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