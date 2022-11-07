Жительница Бурятии поссорилась с подругой и проломила череп её ребёнку

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Пострадавшей малышке всего пять месяцев



Жительница Прибайкальского района Бурятии поссорилась с подругой и проломила череп её пятимесячной дочери.



Малышку с травмами головы и других частей тела госпитализировали ранним утром 5 ноября в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего». 24-летняя подруга матери девочки задержана. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия. Выяснилось, что она с силой бросила ребёнка в ходе пьяной ссоры.



- По данным следствия, обвиняемая на протяжении последних двух лет проживала в одном доме в селе Кома вместе с подругой. Обе воспитывали своих малолетних детей, нигде не работали, жили на детские пособия, злоупотребляли спиртным. В ночь на 5 ноября они у себя дома на кухне вновь употребляли алкогольные напитки, после чего на фоне опьянения из-за взаимных оскорблений поссорились. Обвиняемая прошла в зал, где спали дети, взяла на руки дочь подруги, после чего вернулась на кухню и демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол. При падении девочка получила многочисленные повреждения, в том числе переломы костей черепа, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сейчас малышка получает необходимую врачебную помощь.



Молодой женщине, которая чуть не убила ребёнка, уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

