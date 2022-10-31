31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда

В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания

В Бурятии районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве. Всё потому, что мужчина умер, не дождавшись суда.

Ранее было установлено, что мужчина из неприязни ударил ножом в грудь знакомого, повредив лёгкое. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На нападавшего возбудили уголовное дело об убийстве. Но в период нахождения уголовного дела в суде первой инстанции подсудимый скончался.

Вскоре в Верховный суд Бурятии защитник и представитель умершего подсудимого подали апелляционную жалобу. Они просили изменить формулировку постановления районного суда, настаивая, что мужчина вовсе был невиновен. Районный суд же уголовное дело прекратил не по этой причине, а с формулировкой «в связи со смертью подсудимого».

- Обжалуя постановление суда, защитник и представитель подсудимого посчитали постановление незаконным, указав на отсутствие доказательств вины К. в умышленном причинении смерти потерпевшему. Просили оправдать К. ввиду непричастности к совершению преступления. Однако суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, посчитав, что вина К. в причинении смерти потерпевшего доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
суд убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия, 31.10.2022
Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Происшествия, 31.10.2022
Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
Происшествия, 31.10.2022
Автомобили заблокировали трамвайные пути
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
Происшествия, 31.10.2022
В одном из дорожных происшествий пострадали два человека 
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 31.10.2022
Работник учреждения лесного хозяйства обвиняется в незаконной рубке и служебным подлоге
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
Происшествия, 31.10.2022
По вине водителя самосвала погиб пассажир 
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
Происшествия, 30.10.2022
Инцидент произошёл в Сосновом Бору
В Бурятии в ДТП скончался мужчина
В Бурятии в ДТП скончался мужчина
Происшествия, 30.10.2022
Четыре человека осматриваются медиками
В Бурятии на трассе перевернулся автовоз
В Бурятии на трассе перевернулся автовоз
Происшествия, 30.10.2022
Один из водителей получил ушибы
На руднике в Бурятии погиб рабочий
На руднике в Бурятии погиб рабочий
Происшествия, 29.10.2022
Возбуждено уголовное дело

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^