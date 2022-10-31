Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания
В Бурятии районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в убийстве. Всё потому, что мужчина умер, не дождавшись суда.
Ранее было установлено, что мужчина из неприязни ударил ножом в грудь знакомого, повредив лёгкое. Потерпевший скончался на месте происшествия.
На нападавшего возбудили уголовное дело об убийстве. Но в период нахождения уголовного дела в суде первой инстанции подсудимый скончался.
Вскоре в Верховный суд Бурятии защитник и представитель умершего подсудимого подали апелляционную жалобу. Они просили изменить формулировку постановления районного суда, настаивая, что мужчина вовсе был невиновен. Районный суд же уголовное дело прекратил не по этой причине, а с формулировкой «в связи со смертью подсудимого».
- Обжалуя постановление суда, защитник и представитель подсудимого посчитали постановление незаконным, указав на отсутствие доказательств вины К. в умышленном причинении смерти потерпевшему. Просили оправдать К. ввиду непричастности к совершению преступления. Однако суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменения, посчитав, что вина К. в причинении смерти потерпевшего доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия, Фото:
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