В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей









Автоинспектор попросил убрать взятку, однако водитель этого не сделал. Тогда на него составили административный протокол. Органами дознания возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничестве, сообщили в министерстве внутренних дел.



Отметим, в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы в целях фиксации как раз подобных и других противозаконных действий.







О вымогательствах взяток и прочих фактах коррупции жителей просят сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.



С начала текущего года сотрудники МВД по Бурятии подали 29 уведомлений о попытках склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Автоинспектор попросил убрать взятку, однако водитель этого не сделал. Тогда на него составили административный протокол. Органами дознания возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничестве, сообщили в министерстве внутренних дел.Отметим, в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы в целях фиксации как раз подобных и других противозаконных действий.О вымогательствах взяток и прочих фактах коррупции жителей просят сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.С начала текущего года сотрудники МВД по Бурятии подали 29 уведомлений о попытках склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Днём 22 октября в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД во время несения службы на улица Кабанская остановили рейсовый автобус «Хёндай». Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.Для составления административного протокола автоинспекторы пригласили водителя автобуса в патрульную машину. Во время оформления необходимых документов 39-летний мужчина положил купюру между пассажирскими сиденьями под книгу правил дорожного движения. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, речь идёт о купюре в 500 рублей.