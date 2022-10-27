27 октября

26 октября

Популярное

В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей

В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Взятку водитель положил под книгу правил дорожного движения

Днём 22 октября в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД во время несения службы на улица Кабанская остановили рейсовый автобус «Хёндай». Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

Для составления административного протокола автоинспекторы пригласили водителя автобуса в патрульную машину. Во время оформления необходимых документов 39-летний мужчина положил купюру между пассажирскими сиденьями под книгу правил дорожного движения. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, речь идёт о купюре в 500 рублей.

 

Автоинспектор попросил убрать взятку, однако водитель этого не сделал. Тогда на него составили административный протокол. Органами дознания возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничестве, сообщили в министерстве внутренних дел.

Отметим, в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы в целях фиксации как раз подобных и других противозаконных действий.

 


О вымогательствах взяток и прочих фактах коррупции жителей просят сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия» 8(3012)292-292. По каждому обращению будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.

С начала текущего года сотрудники МВД по Бурятии подали 29 уведомлений о попытках склонения к совершению коррупционных правонарушений.
взятка ГИБДД автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возле гаражей нашли труп
В Улан-Удэ возле гаражей нашли труп
Происшествия, 27.10.2022
Инцидент произошёл в Энергетике
В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей
В Улан-Удэ водитель автобуса пытался дать взятку в 500 рублей
Происшествия, 27.10.2022
Взятку водитель положил под книгу правил дорожного движения
В Бурятии напившегося мужчину спасли от почти неминуемой смерти
В Бурятии напившегося мужчину спасли от почти неминуемой смерти
Происшествия, 27.10.2022
Пациент не приходил в сознание и не мог самостоятельно дышать
В Бурятии вернули украденного вандалами медвежонка
В Бурятии вернули украденного вандалами медвежонка
Происшествия, 27.10.2022
«Сейчас он уже с нами!» - радуются в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой
В Иркутской области водитель BMW погиб в столкновении с фурой
Происшествия, 27.10.2022
Водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, врезавшись в «КамАЗ»
В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль
В центре Улан-Удэ подожгли автомобиль
Происшествия, 27.10.2022
Автомобиль был припаркован возле подъезда дома
Ревнивого жителя Бурятии осудили за убийство
Ревнивого жителя Бурятии осудили за убийство
Происшествия, 27.10.2022
Мужчина расправился с односельчанином на берегу реки 
В Бурятии выявили смертельно опасную инфекцию в мясе медведей
В Бурятии выявили смертельно опасную инфекцию в мясе медведей
Происшествия, 26.10.2022
Два случая трихинеллёза выявлено в двух районах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^