Кража произошла в кафе
Днём 22 октября в улан-удэнском кафе на улице Тобольской 25-летний мужчина похитил со счёта посетителя 80 тысяч рублей.
Подозреваемый вместе с другом подсел за столик клиента заведения. Между ними завязалась беседа, сопровождающаяся совместным распитием алкоголя. В какой-то момент у потерпевшего села батарея на телефоне. И он отнёс его на барную стойку с просьбой подзарядить.
В финале застолья разыскиваемый забрал смартфон своего нового знакомого у бармена. Он перечислив через установленные на нём банковские онлайн-приложения на счет своего приятеля 80 тысяч рублей. И лишь после этого вернул телефон владельцу.
В МВД по Бурятии отметили, что код блокировки экрана смартфона совпадал с паролем для входа в онлайн-банкинг. Злоумышленник во время возлияний просто подглядел его, когда потерпевший пользовался телефоном.
Подозреваемому 25 лет, он азиатской внешности. Полиция ведёт его розыск.
Известно, что он может подрабатывать на пилорамах в Прибайкальском районе.
Полиция просит о его местонахождении сообщить по телефонам ☎️: 8(9025)30-81-91, 8(3012)43-02-02 или 102 (112).
Полиция Бурятии разыскивает подозреваемого в краже 80 тысяч
Происшествия, Фото:
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