Это первое такое уголовное дело в России
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 Уголовного кодекса против мужчины, который самовольно оставил воинскую часть, куда был доставлен в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист, правозащитник Павел Чиков в своём телеграмм-канале. По словам Чикова, это первое дело, возбуждённое в России по этой части статьи.
По данным юриста, обвиняемый — житель Якутии, младший сержант, призванный по мобилизации. Он был призван 23 сентября, а 28 сентября зачислен в воинскую часть, дислоцированную в Улан-Удэ. Как пишет Чиков, обвиняемый заявил командиру, что никуда не поедет. «После этого он сбежал из части через дыру в заборе», — написал Чиков.
Теперь ему грозит наказание до семи лет лишения свободы по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса России о самовольном оставлении части в период мобилизации.
Правозащитник: В Бурятии возбудили дело об оставлении части мобилизованным
Происшествия, Фото:
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