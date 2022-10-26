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Улан-удэнец, потерявший слух из-за драки, отсудил компенсацию

Улан-удэнец, потерявший слух из-за драки, отсудил компенсацию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подрались двое коллег

Судебные приставы-исполнители взыскали полмиллиона рублей компенсации морального вреда в пользу жителя Улан-Удэ. Мужчина пострадал от рук коллеги по работе.

Конфликт начался из-за замечания, которое горожанин сделал своему коллеге. Словесная перепалка перешла в драку. Мужчине было нанесено несколько ударов по голове металлическим предметом. В итоге он получил черепно-мозговую травму и потерял слух на одно ухо.

По решению суда за причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности, потерпевшему была назначена компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

- Исполнение решения суда по взысканию компенсации морального вреда находилось на контроле межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Благодаря принятым судебным приставом-исполнителем мерам принудительного взыскания, компенсация морального вреда потерпевшему была возмещена в полном объёме, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

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