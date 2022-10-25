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Пожилая читинка отсудила 70 тысяч за падение на скользком тротуаре

Пожилая читинка отсудила 70 тысяч за падение на скользком тротуаре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Иск в суд подала прокуратура

В декабре 2021 года на тротуаре по улице Бабушкина в Чите 67-летняя местная жительница поскользнулась на наледи и упала. Пенсионерка получила закрытый вывих левой плечевой кости с отрывным переломом большого бугорка со смещением отломков.

Прокуратура провела проверку и установила, что городская администрация не проводила в этом месте работы по устранению уплотнённого снега и зимней скользкости на тротуаре.

В итоге прокуратура направила в суд иск и потребовала взыскать с администрации Читы в пользу женщины компенсацию морального вреда.

- Центральный районный суд Читы удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пострадавшей 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Решение суда не вступило в законную силу.

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