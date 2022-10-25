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В Улан-Удэ росгвардеец в свой выходной преследовал пьяного водителя

В Улан-Удэ росгвардеец в свой выходной преследовал пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Пьяный водитель едва не задавил пешеходов

В Улан-Удэ сотрудник вневедомственной охраны предотвратил ДТП, остановив нетрезвого водителя, рассказали в Росгвардии по Бурятии.

В свой выходной день сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Валерий Бадмаев, следуя по улице Ключевская с другом на машине, заметил, что соседний автомобиль грубо нарушает правила дорожного движения. Водитель чёрной «Волги» на пешеходном переходе чуть не сбил людей, проехал на красный сигнал светофора, задел грузовик и скрылся с места происшествия.

Росгвардеец сообщил о произошедшем на пульт охраны, а сам начал преследовать нарушителя. После непродолжительной погони старший сержант Валерий Бадмаев с другом совместно с группами задержания вневедомственной охраны Росгвардии заблокировали автомобиль нарушителя в тупике на улице Конечная. Водитель долго не открывал двери автомобиля.

Позже мужчина всё же открыл окно, от него исходил резкий запах алкоголя, на соседнем сиденье лежали цветы. Он не стал отпираться, что пьян.

 
Задержанный, 36-летний житель Заиграевского района, был передан сотрудникам дорожно-постовой службы для дальнейшего разбирательства.

Росгвардия алкогольное опьянение

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