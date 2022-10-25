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В Бурятии браконьер убил кабаргу и соболей

В Бурятии браконьер убил кабаргу и соболей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Браконьер орудовал в Тункинском национальном парке

В Бурятии к уголовной ответственности за незаконную охоту на территории Тункинского нацпарка привлечён 50-летний местный житель. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

В феврале 2021 года, не имея охотничьего билета и разрешения на охоту, мужчина отправился в Тункинский национальный парк. В течение двух суток, применяя металлические капканы и петли, он незаконно добыл кабаргу и трёх соболей.

Браконьера поймали с поличным на территории нацпарка инспекторы национального парка во время рейда. Задержанного передали его сотрудником ОВД. Тогда мужчина рассказал, что кабаргу он планировал разделить на мясо, а шкурки соболей продать.

Помимо трёх тушек соболей и туши кабарги, у браконьера изъяли патроны и нарезное огнестрельное оружие. Оружие он несколько лет прятал в лесу.

Тункинский районный суд назначил мужчине 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Отметим, ранее он был неоднократно судим, постоянного места работы не имеет.

Справка:

Согласно российскому законодательству, применение капканов и петель при отлове охотничьих животных запрещено.  
браконьерство национальный парк

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