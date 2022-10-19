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В Бурятии семья осталась без крова

В Бурятии семья осталась без крова
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Деревянный дом сгорел из-за перекала печи

Ночью 19 октября сгорел двухквартирный дом в местности Площадка, расположенной в трёх километрах от улуса Борогол Баргузинского района Бурятии. О возгорании сообщил жилец одной из квартир. Семья – супруги и ребёнок – успели спастись до прибытия пожарных.

- В тушении пожара приняли участие шестеро пожарных, два добровольца и три единицы техники. Для ликвидации открытого огня на площади более ста квадратных метров понадобилось около двух часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

 

Огнём оказалась уничтожена крыша дома и веранда, в первой квартире обрушился потолок, помещение выгорело изнутри, во второй квартире имеются прогары в потолке. Общая площадь возгорания составила 130 квадратных метров.

Дом для проживания теперь не пригоден, жильцы временно размещены у родственников.

По предварительным данным, причиной инцидента послужил перекал печи.

Справка:

Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить её два-три раза в день, не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

Запрещается:

- хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;

пожар

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