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В Бурятии экс-бухгалтеру ужесточили наказание за хищение денег

В Бурятии экс-бухгалтеру ужесточили наказание за хищение денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На мошенничестве попалась школьный бухгалтер

Верховный суд Бурятии ужесточил наказание женщине, которая попалась на хищении бюджетных денег во время работы школьным бухгалтером.

- В течение 3,5 лет, занимая должность старшего бухгалтера в трёх школах Кяхтинского района, имея доступ к электронным подписям директоров учебных заведений, осуждённая необоснованно завышала размеры заработной платы работников. Разницу перечисляла на свой банковский счёт. Сумма похищенного составила 1,1 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В августе Кяхтинский районный суд признал её виновной в совершении трёх преступлений по статье «Мошенничество в крупном размере». Ей было назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Однако Верховный суд Бурятии приговор изменил. Признав обоснованными доводы прокурора о совершении бухгалтером преступлений с использованием своего служебного положения, суд дополнил квалификацию действий виновной и увеличил срок лишения свободы до 4 лет (всё так же условно). 
мошенничество

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