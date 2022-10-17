В Ангарске наркосбытчики синтетики предстанут перед судом

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обвиняемым грозит до 20 лет



В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в продаже синтетических наркотиков через интернет-магазин.



По версии следствия, организатором наркоторговли стал 31-летний ангарчанин. Для работы в качестве фасовщика и курьера он привлек 36-летнего местного жителя.



Интернет-магазин по продаже наркотиков действовал в Telegram. Сбытчики были задержаны в марте 2022 года.



- В ходе обысков в местах жительства и проверки транспортных средств задержанных полицейские обнаружили и изъяли упаковочный материал, электронные весы, а также ноутбук, при помощи которого осуществлялось удалённое администрирование интернет-магазином и осуществлялась продажа запрещенных веществ. Кроме того, в лесу в районе одного из коттеджных посёлков Иркутского района полицейские обнаружили тайник с наркотическим средством синтетического происхождения массой 50 граммов. Эти наркотики, по данным следователей, работники «магазина» в дальнейшем планировали расфасовать на дозы и реализовать, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Уголовные дела, возбужденные по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка наркотических средств, совершённые организованной группой», соединенные в одно производство, с утверждённым прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

