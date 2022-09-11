В Улан-Удэ трамвай сбил студентку

Вечером 11 сентября в Улан-Удэ, недалеко от ЛВРЗ, трамвай сбил девушку. Как выяснил «Байкал-Daily», под трамвай возле железнодорожного колледжа попала студентка второго курса.
Очевидец поделился подробностями инцидента с «Байкал-Daily». По его словам, в момент происшествия он со своими товарищами находился на другой стороне дороги, когда услышал крики людей возле остановившегося трамвая.
Увидев девушку, попавшую под трамвай, очевидец – студент этого же колледжа – бросился к ней на помощь. Сняв лишнюю одежду и, пролезши под трамвай, парень достал пострадавшую девушку.
Она оказалась в сознании. Однако у неё была разбита голова; также девушка пожаловалась на боль в руке.
Молодой человек оказывал девушке моральную поддержку до прибытия скорой помощи, в то время как его друзья своими силами оцепили место происшествия.
На данный момент девушка доставлена в больницу, подробности ДТП выясняются.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП: на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ, трамвай насмерть сбил пожилую женщину.
20 августа на улице Ботаническая пожилой водитель автомобиля «Ниссан Альмера» врезался в трамвай. Его откинуло на пути, и авто оказалось зажато между двумя вагонами. Водитель легковушки скончался в больнице спустя 1,5 недели.