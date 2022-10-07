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Житель Забайкалья приехал в Бурятию за коноплёй

Житель Забайкалья приехал в Бурятию за коноплёй
Происшествия, 
Мужчину поймали в Кяхтинском районе

В трёх районах Бурятии сотрудники полиции задержали сборщиков конопли, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, поздним вечером 30 сентября в поле недалеко от села Ивановка Кяхтинского района за сбором конопли был задержан 35-летний житель Забайкальского края. У мужчины изъят мешок с веществом растительного происхождения. Проведённая впоследствии экспертиза показала, что изъятое – около пяти килограммов марихуаны.

Установлено, что забайкалец приехал в Бурятию с единственной целью – для заготовки наркотиков для личного употребления. Мужчина прошел освидетельствование на наркотическое опьянение, которое дало положительный результат. Он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9. КоАП.

В Тарбагатайском районе недалеко от ст. Саянтуй задержан 34-летний улан-удэнец. Мужчина собрал более полукилограмма наркотического средства. Полицейским он рассказал, что заготовленное планировал употреблять сам.

Ещё у одного улан-удэнца изъяли 800 граммов марихуаны в Иволгинском районе. 48-летний мужчина приехал в район на маршрутном автобусе. Собрав коноплю и планируя добраться до дома на попутном транспорте, мужчина шёл по обочине дороги, где и был задержан полицейскими.

По всем фактам незаконного изготовления наркотических средств возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса. 
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