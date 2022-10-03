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В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины

В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс

Ночью 3 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в лесу в Заиграевском районе потерялись люди.

Помощь потребовалась 32-летнему мужчине и 21-летней девушке. Автомобиль, на котором они ехали, заглох в лесу. Самостоятельно завести его не получилось, так как сел аккумулятор. Кроме того, девушка не могла самостоятельно передвигаться из-за травмы ноги и наложенного гипса.

На место происшествия выехали спасатели. В лесу они искали потерявшихся по следам от колёс.

Ожидая помощи, потерявшиеся для обогрева разожгли костёр. Двигаясь на зарево от костра, спасатели смогли оперативно их обнаружить и оказать необходимую помощь.

- Благодаря своевременным действиям спасателей, молодые люди были доставлены в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. От медицинской помощи они отказались, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели напоминают: «Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите, в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростит работу спасателей по вашему поиску».
спасательная операция

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