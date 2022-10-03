Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Ночью 3 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в лесу в Заиграевском районе потерялись люди.
Помощь потребовалась 32-летнему мужчине и 21-летней девушке. Автомобиль, на котором они ехали, заглох в лесу. Самостоятельно завести его не получилось, так как сел аккумулятор. Кроме того, девушка не могла самостоятельно передвигаться из-за травмы ноги и наложенного гипса.
На место происшествия выехали спасатели. В лесу они искали потерявшихся по следам от колёс.
Ожидая помощи, потерявшиеся для обогрева разожгли костёр. Двигаясь на зарево от костра, спасатели смогли оперативно их обнаружить и оказать необходимую помощь.
- Благодаря своевременным действиям спасателей, молодые люди были доставлены в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. От медицинской помощи они отказались, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели напоминают: «Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите, в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута. Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростит работу спасателей по вашему поиску».
В Бурятии пара застряла ночью в лесу из-за заглохшей машины
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Следователи начали доследственную проверку после страшного пожара
Девушка не могла идти сама, так как у неё на ноге гипс
Молодой человек собрал коноплю в пригородном районе
Молодой человек залез в незапертые автомобили
Грузовик, перевозивший мясо, врезался в бетонное ограждение
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
Работника насмерть завалило грунтом
Квартира сгорела полностью
Мужчина скончался на месте
Один пострадавший был госпитализирован
Проводится доследственная проверка
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
Происшествия, 02.10.2022
Погиб 26-летний пассажир Toyota Gaia
Происшествия, 02.10.2022
Столкнулись отечественный автомобиль и Nissan Bluebird
Происшествия, 01.10.2022
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение