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В Бурятии подожгли тепловоз-памятник

В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Памятник был установлен совсем недавно

11 сентября в городе Северобайкальск загорелся тепловоз-памятник ТЭ-3. В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии сообщили, что пожарные получили сигнал об этом в 15:52.

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание дизельного помещения внутри локомотива.

Около 15 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации возгорания. В результате возгорания выгорело дизельное помещение на площади 30 кв.м.

Предварительно установлено, что причиной пожара послужил поджог.



Как сообщал «Байкал-Daily», ретротепловоз ТЭ-3 был установлен на территории вокзального комплекса в Северобайкальске не так давно – этим летом. Он сменил паровоз-памятник серии П36 «Генерал», который около 20 лет простоял на постаменте и был отправлен на реконструкцию.

Установленный в Северобайкальске тепловоз ТЭ-3 активно использовался в период строительства Байкало-Амурской магистрали и был свидетелем всесоюзной комсомольской стройки. 
пожар Поджог

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