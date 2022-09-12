В Бурятии подожгли тепловоз-памятник









Как сообщал «Байкал-Daily», ретротепловоз ТЭ-3



Установленный в Северобайкальске тепловоз ТЭ-3 активно использовался в период строительства Байкало-Амурской магистрали и был свидетелем всесоюзной комсомольской стройки.

Как сообщал «Байкал-Daily», ретротепловоз ТЭ-3 был установлен на территории вокзального комплекса в Северобайкальске не так давно – этим летом. Он сменил паровоз-памятник серии П36 «Генерал», который около 20 лет простоял на постаменте и был отправлен на реконструкцию.Установленный в Северобайкальске тепловоз ТЭ-3 активно использовался в период строительства Байкало-Амурской магистрали и был свидетелем всесоюзной комсомольской стройки.

11 сентября в городе Северобайкальск загорелся тепловоз-памятник ТЭ-3. В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии сообщили, что пожарные получили сигнал об этом в 15:52.К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание дизельного помещения внутри локомотива.Около 15 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации возгорания. В результате возгорания выгорело дизельное помещение на площади 30 кв.м.Предварительно установлено, что причиной пожара послужил поджог.