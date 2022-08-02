В Северобайкальске ТЭ-3 заменил паровоз П36 «Генерал»
Ретротепловоз ТЭ-3 установлен на территории вокзального комплекса в городе Северобайкальск. Он сменил паровоз-памятник серии П36 «Генерал», который около 20 лет простоял на постаменте и будет отправлен на реконструкцию.
Примечательно, что паровоз серии П-36 один из немногих, сохранившихся в стране. После полного восстановления его планируют использовать для организации ретротуров.
Для демонтажа исторического паровоза к постаменту уложили около 500 метров пути от действующей ветки. Под сопровождением специалистов паровоз был отбуксирован на предельно малой скорости в депо. После проверки ходовой части и тормозной системы раритет отправится на ремонт в специализированное депо на станцию Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги.
Установленный в Северобайкальске тепловоз ТЭ-3 активно использовался в период строительства Байкало-Амурской магистрали и был свидетелем всесоюзной комсомольской стройки, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На севере Бурятии установили тепловоз-памятник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Город получит на эти цели более 206 млн рублей
Всероссийские соревнования среди пациентов проходили в Москве
Манула назвали Арсом
На её территории построят более 32 тыс. кв. м малоэтажного жилья
В турнире также приняли участие спортсмены из Монголии
Традиционно бывалые и молодые десантники собрались у «Чёрного тюльпана». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сержант Павел Баханов проявил отвагу, несмотря на полученное ранение
В Чите осмотрели места подтопления
Абсолютным чемпионом стал представитель Агинского округа
Новый соревновательный день принёс республике «серебро» и 3 «бронзы»
19 спортсменов стали мастерами по национальным видам спорта
Хозяева выиграли 1 поединок из 7
Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве
11-й бригаде ВДВ исполнилось 54 года
Пассажирам даже становится плохо из-за невыносимо долгой поездки в душном транспорте