На севере Бурятии установили тепловоз-памятник

В Северобайкальске ТЭ-3 заменил паровоз П36 «Генерал»



Ретротепловоз ТЭ-3 установлен на территории вокзального комплекса в городе Северобайкальск. Он сменил паровоз-памятник серии П36 «Генерал», который около 20 лет простоял на постаменте и будет отправлен на реконструкцию.



Примечательно, что паровоз серии П-36 один из немногих, сохранившихся в стране. После полного восстановления его планируют использовать для организации ретротуров.



Для демонтажа исторического паровоза к постаменту уложили около 500 метров пути от действующей ветки. Под сопровождением специалистов паровоз был отбуксирован на предельно малой скорости в депо. После проверки ходовой части и тормозной системы раритет отправится на ремонт в специализированное депо на станцию Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги.



Установленный в Северобайкальске тепловоз ТЭ-3 активно использовался в период строительства Байкало-Амурской магистрали и был свидетелем всесоюзной комсомольской стройки, сообщает пресс-служба ВСЖД.

