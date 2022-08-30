В Улан-Удэ пенсионер скончался после ДТП с двумя трамваями

В Улан-Удэ 74-летний автомобилист, получивший травмы в ДТП с участием двух трамваев, скончался в больнице. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
Авария случилась утром 20 августа на улице Ботаническая. «Ниссан Альмера» оказался между двумя трамваями.
- Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение, и автомобиль попал в межпутье, тем самым задев и второй трамвай, который двигался навстречу, - сообщали в МУП «Управление трамвая».
Пожилого водителя легковушки тогда госпитализировали, водитель трамвая и пассажиры в той аварии не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ, трамвай насмерть сбил пожилую женщину.