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В Улан-Удэ пенсионер скончался после ДТП с двумя трамваями

В Улан-Удэ пенсионер скончался после ДТП с двумя трамваями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария произошла более недели назад

В Улан-Удэ 74-летний автомобилист, получивший травмы в ДТП с участием двух трамваев, скончался в больнице. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.

Авария случилась утром 20 августа на улице Ботаническая. «Ниссан Альмера» оказался между двумя трамваями.

- Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение, и автомобиль попал в межпутье, тем самым задев и второй трамвай, который двигался навстречу, - сообщали в МУП «Управление трамвая».

Пожилого водителя легковушки тогда госпитализировали, водитель трамвая и пассажиры в той аварии не пострадали.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ, трамвай насмерть сбил пожилую женщину.  

ДТП смерть трамвай

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