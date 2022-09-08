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В Бурятии произошёл пожар в школе

В Бурятии произошёл пожар в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Второй этаж оказался окутан дымом

Сегодня утром, 8 сентября, произошёл пожар в здании школы №3 в села Бичура в Бурятии.

К моменту прибытия первого пожарного расчёта наблюдалось задымление на втором этаже. Семь человек эвакуировались самостоятельно, учащихся в здании ещё не было.

 

Пожар, как выяснилось, возник в электрощитовой.

- Пожарные ликвидировали горение, произведено дымоудаление. В результате пожара повреждён кабель на площади 1,5 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа. В результате пожара обрушилась крыша.

В марте 2021-го в том же Окинском районе, в селе Балакта произошёл крупный пожар в здании начальной школы. Огнём были повреждены коридор, холл и методический кабинет. Немногочисленных учеников на время перевели учиться в здание детского сада.
пожар школа

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