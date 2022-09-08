В Бурятии произошёл пожар в школе









Пожар, как выяснилось, возник в электрощитовой.



- Пожарные ликвидировали горение, произведено дымоудаление. В результате пожара повреждён кабель на площади 1,5 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.



Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в селе Боксон Окинского района



В марте 2021-го в том же Окинском районе, в селе Балакта

Пожар, как выяснилось, возник в электрощитовой.- Пожарные ликвидировали горение, произведено дымоудаление. В результате пожара повреждён кабель на площади 1,5 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа . В результате пожара обрушилась крыша.В марте 2021-го в том же Окинском районе, в селе Балакта произошёл крупный пожар в здании начальной школы . Огнём были повреждены коридор, холл и методический кабинет. Немногочисленных учеников на время перевели учиться в здание детского сада.

Сегодня утром, 8 сентября, произошёл пожар в здании школы №3 в села Бичура в Бурятии.К моменту прибытия первого пожарного расчёта наблюдалось задымление на втором этаже. Семь человек эвакуировались самостоятельно, учащихся в здании ещё не было.