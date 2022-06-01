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В Бурятии сгорела начальная школа

В Бурятии сгорела начальная школа
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В сгоревшем здании школы учились всего трое детей 

Вечером 31 мая в селе Боксон Окинского района Бурятии сгорела начальная школа.

Тушили огонь пожарные, а также добровольные пожарные команды сельских поселений «Сойотское» и «Боксон».


На момент прибытия пожарных горела крыша здания.

- Условиями, способствующими развитию пожара, послужило позднее обнаружение и сообщение о пожаре. По уточнённым данным, в начальной школе обучались трое детей, которые были распущены на каникулы. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Пожар был потушен на площади 104 квадратных метра. Сгорела кровля по всей площади школы, обрушилось потолочное перекрытие.

Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электрических сетей.


Как сообщал «Байкал-Daily», более года назад, в марте 2021-го в том же Окинском районе, в селе Балакта произошёл крупный пожар в здании начальной школы. Огнём были повреждены коридор, холл и методический кабинет. Учеников (кстати, их также трое) на время перевели учиться в здание детского сада.

В феврале 2019 года в посёлке Багдарин Баунтовского района сгорело административное здание, в котором располагалось множество организаций, в том числе детская школа искусств
пожар школа

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