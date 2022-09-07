Погоня произошла ночью
Ночью 6 сентября сотрудники Госавтоинспекции патрулировали улицы села Большая Речка в Кабанском районе Бурятии. В ходе патрулирования сотрудники заметили подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость.
Завернув за поворот, водитель с пассажиром выбросили из машины на обочину мешки с рыбой и попытались скрыться. Впрочем, вскоре они были задержаны.
При осмотре места полицейские обнаружили в мешках около 52 килограммов незаконно выловленной рыбы – омуль, сазан, окунь. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, оценён в 550 тысяч рублей.
Пассажир автомобиля полицейским заявил, что мешки с рыбой он нашёл на обочине просёлочной дороги неподалёку от села.
По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём».
В Бурятии действует запрет на вылов омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи в период нереста составляет 7 280 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно полицейские и сотрудники УФСБ накрыли в Кабанском районе Бурятии ОПГ, специализировавшуюся на незаконной добыче и продаже байкальского омуля. Установлено, что организованную группу сколотила 39-летняя жительница Улан-Удэ.
В Бурятии во время погони из машины на ходу выбрасывали рыбу
Происшествия, Фото:
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