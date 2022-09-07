В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира

Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска
28 августа в полицию обратился улан-удэнец с заявлением о краже пиджака, в карманах которого были сотовый телефон, кошелёк с документами и 40 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
По словам мужчины, вечером 27 августа он отдыхал в кафе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вызвал такси, а по дороге домой заезжал ещё в несколько заведений города. Расплатившись с таксистом, мужчина поднялся к себе и уснул.
Проснувшись, он не обнаружил пиджак. При этом мужчина совершенно не помнил, где мог его оставить. Не дозвонившись на свой сотовый, мужчина обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий восстановили ход событий.
Как оказалось, потерпевший забыл пиджак в такси, а водитель не поспешил вернуть имущество хозяину, а оставил себе. 22-летний водитель такси задержан, украденное у него изъято.
Таксисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Происшествия, Фото:
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