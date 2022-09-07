07 сентября

06 сентября

Популярное

В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира

В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска

28 августа в полицию обратился улан-удэнец с заявлением о краже пиджака, в карманах которого были сотовый телефон, кошелёк с документами и 40 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

По словам мужчины, вечером 27 августа он отдыхал в кафе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вызвал такси, а по дороге домой заезжал ещё в несколько заведений города. Расплатившись с таксистом, мужчина поднялся к себе и уснул.

Проснувшись, он не обнаружил пиджак. При этом мужчина совершенно не помнил, где мог его оставить. Не дозвонившись на свой сотовый, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий восстановили ход событий.

Как оказалось, потерпевший забыл пиджак в такси, а водитель не поспешил вернуть имущество хозяину, а оставил себе. 22-летний водитель такси задержан, украденное у него изъято.

Таксисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
такси кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики
В Бурятии сотрудники ФСБ поймали сбытчиков «травы» и синтетики
Происшествия, 07.09.2022
Задержаны жители Северобайкальска и Улан-Удэ
В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира
В Улан-Удэ таксист обокрал напившегося вздрызг пассажира
Происшествия, 07.09.2022
Ход событий восстановили сотрудники уголовного розыска
В Иркутской области супругов арестовали за убийство знакомого
В Иркутской области супругов арестовали за убийство знакомого
Происшествия, 07.09.2022
Спустя несколько дней после убийства они вернулись и подожгли квартиру
В Бурятии охотник нашёл в лесу ружьё
В Бурятии охотник нашёл в лесу ружьё
Происшествия, 07.09.2022
На неожиданную находку мужчина наткнулся в овраге
В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки
В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки
Происшествия, 07.09.2022
Мошенницы представились соцработниками и зашли в квартиру пенсионера
В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
Происшествия, 07.09.2022
Кражу организовали трудившиеся на заводе работники
В Забайкалье маленькая девочка умерла, обварившись кипятком в бане
В Забайкалье маленькая девочка умерла, обварившись кипятком в бане
Происшествия, 06.09.2022
Маме ребёнка подозревается в причинении по неосторожности смерти
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 06.09.2022
Жители Хужира ощутили подземные толчки
В Иркутской области квартирного мошенника отправили за решётку
В Иркутской области квартирного мошенника отправили за решётку
Происшествия, 06.09.2022
Мужчина действовал в составе преступной группы
Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры
Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры
Происшествия, 06.09.2022
Она напала на мужчину, когда он отвернулся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^