Убийство произошло из-за пустующего дома родителей
В Улан-Удэ суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор 64-летнему мужчине, который зверски расправился со своей 58-летней сестрой.
Семейная драма произошла вечером 30 октября 2021 года, когда сестра приехала в гости к брату, живущему на улице Краснодонская. Во время застолья они устроили спор из-за пустующего дома родителей. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору. Мужчина схватил со стола нож и нанёс им сестре около 50 ударов.
Женщина скончалась на месте. Оставив её тело в коридоре, хозяин квартиры лёг спать.
Следующим утром, обнаружив покойную, он с трудом вспомнил события минувшей ночи, после чего вызвал полицию.
- В ходе предварительного следствия мужчина несколько раз менял показания. Изначально при обращении в правоохранительные органы он написал явку с повинной. Затем на допросе в качестве подозреваемого заявил, что убил сестру в состоянии аффекта. Однако при проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент совершения преступления в состоянии аффекта обвиняемый не находился. После этого мужчина стал отрицать причастность к преступлению, заявив, что обстоятельства убийства сестры, тело которой обнаружено у него в квартире, ему неизвестны. По завершении расследования он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Присяжные, которым в ходе судебных заседаний были представлены доказательства, признали мужчину виновными. На основании их вердикта приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Улан-удэнцу вынесли приговор за зверское убийство сестры
Происшествия, Фото:
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