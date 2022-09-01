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В Бурятии пьяный водитель без прав снёс забор

В Бурятии пьяный водитель без прав снёс забор
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали три человека

Полицейские устанавливают обстоятельства «пьяного» ДТП в Бичурском районе Бурятии. Авария произошла сегодня около 7 часов утра в селе Бичура.

- 22-летний водитель автомобиля «Тойота Креста», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения, на перекрёстке улиц Соломенникова и Советской совершил съезд с дороги с последующим наездом на ограждение дома, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


В результате ДТП водитель госпитализирован в Бичурскую районную больницу. Двум пассажирам оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

Опьянение у водителя подтвердил анализ крови.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Тункинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 20-летний молодой человек скончался после того, как врезался в лошадь на мотоцикле.

ДТП алкогольное опьянение

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