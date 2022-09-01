Нелицеприятное зрелище увидели не только взрослые, но и дети
Жительница Улан-Удэ предупредила горожан об очередном эксгибиционисте. Своё обращение она опубликовала в паблике «Аноним 03».
Женщина рассказала, что днём 31 августа ехала с детьми на трамвае. На улице Гагарина, чуть дальше школы №65, женщина приметила автомобиль Toyota Ractis. За рулём находился голый мужчина, который без стеснения занимался интимным делом.
Нелицеприятное зрелище увидели не только взрослые, но и дети, ехавшие в трамвае.
По словам женщины, один из пассажиров решил выйти на ближайшей остановке «Аптека», чтобы поймать извращенца. Но тот, в свою очередь, увидев, что его снимают, свернул на улицу Добролюбова и скрылся.
Возмущённая женщина подчёркивает, что готова даже показания в случае, если поиском эксгибициониста займутся правоохранительные органы.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной Улан-Удэ задержали 70-летнего извращенца, который на остановке общественного транспорта «Станция Заудинская» демонстрировал девочке оголённые половые органы. 11-летняя школьница сильно испугалась. Пенсионера объявили в розыск, и благодаря активной помощи жителей Бурятии вскоре нашли. Ему предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
В августа 2021 года в Улан-Удэ задержали голого мужчину, размахивающего трусами. Эксгибициониста поймали на детской площадке.
Полицейские призывают людей, ставшими свидетелями подобного действа, незамедлительно сообщать об этом по телефонам 102 и 112.
Подобные действия подпадают под статью 135 Уголовного кодекса «Развратные действия».
В Улан-Удэ эксгибициониста встретили недалеко от школы
Происшествия, Фото:
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