Это уже третье сообщение с угрозами взрыва за короткое время
В Бурятии вновь «заминировали» суды. Как выяснил «Байкал-Daily», на этот сообщения об угрозе поступили сегодня утром в Советский, Железнодорожный, Октябрьский районные суды Улан-Удэ, Арбитражный суд Бурятии, а также в Иволгинский районный суд.
На месте работают сотрудники спецслужб. Сотрудников и посетителей из зданий эвакуировали, прилегающую территорию оцепили.
Подробности будут известны позднее.
Суды неизвестные «минируют» уже вторую неделю подряд. Предыдущие сообщения поступали 22-го и 24 августа. Тогда речь шла только о судах в Улан-Удэ, до районных лжеминёры не добирались.
Волны сообщении о «минирований» проходят и в других регионах. Так, сегодня же утром эвакуировали людей из зданий судов в Чите.
Накануне в Саратове прошли сообщения о заминировании детских садов, ресторанов, рынков, судов, торговых центров, автовокзала. Аналогичные сообщения получили больницы города Первоуральск в Свердловской области, а также отель и ресторан в Петербурге.
В Бурятии «заминировали» пять судов
Происшествия, Фото:
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