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В Бурятии «заминировали» пять судов

В Бурятии «заминировали» пять судов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Это уже третье сообщение с угрозами взрыва за короткое время 

В Бурятии вновь «заминировали» суды. Как выяснил «Байкал-Daily», на этот сообщения об угрозе поступили сегодня утром в Советский, Железнодорожный, Октябрьский районные суды Улан-Удэ, Арбитражный суд Бурятии, а также в Иволгинский районный суд.

На месте работают сотрудники спецслужб. Сотрудников и посетителей из зданий эвакуировали, прилегающую территорию оцепили.

Подробности будут известны позднее.

Суды неизвестные «минируют» уже вторую неделю подряд. Предыдущие сообщения поступали 22-го и 24 августа. Тогда речь шла только о судах в Улан-Удэ, до районных лжеминёры не добирались.

Волны сообщении о «минирований» проходят и в других регионах. Так, сегодня же утром эвакуировали людей из зданий судов в Чите.

Накануне в Саратове прошли сообщения о заминировании детских садов, ресторанов, рынков, судов, торговых центров, автовокзала. Аналогичные сообщения получили больницы города Первоуральск в Свердловской области, а также отель и ресторан в Петербурге. 
угроза взрыва

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