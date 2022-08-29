В Бурятии поймали неуловимого пиромана

Жители посёлка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии наконец должны вздохнуть спокойно. Полицейские задержали подозреваемого в серии ночных поджогов.
Задержанному 39 лет. Пока установлена его причастность к трём поджогам ущерб по которым составил около 2,5 миллионов рублей.
- Среди уничтоженного огнем имущества - трёхквартирный деревянный дом с проживающей в одной из квартир семьей, студенческое общежитие и здание бывшего магазина. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Также злоумышленник причастен к трём эпизодам поджогов ветхого, аварийного жилья. Отметим, в результате поджогов никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Следствием установлено, что преступления мужчина совершил в состоянии опьянения, считая, что все подожжённые им строения являются ветхими. Как правило, он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту».
Поймали пиромана полицейские, когда он шёл по улице в рабочих перчатках и в шапке с прорезями для глаз.
В 2006 году подозреваемый был условно осужден за попытку поджога. Спустя год судимость была досрочно снята.
Сейчас постоянного источника дохода он не имеет.
В содеянном мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, признался. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», поджоги в посёлке Новый Уоян начались в июле. Одной ночью загорелись сразу пять домов – четыре нежилых и один трёхквартирный. Следующей ночью неизвестный спалил ещё один дом.
Затем пироман взял паузу, но спустя ровно месяц вновь вышел «на дело», и сразу по-крупному. В ночь с 25 на 26 августа поджигатель устроил сразу семь пожаров (в том числе в жилом доме, где жили пять человек, и в общежитии, где жили 23 работника). В итоге сгорели два жилых строения, один нежилой дом, два сарая и одно бесхозное здание.
Поджоги повторились и следующей ночью – с 26 на 27 августа. Возгорания произошли с разницей в 11 минут. Огнём уничтожены большой (к счастью, расселённый) дом и деревянный гараж.