В Бурятии девочка сломала колено в ДТП

Автомобиль врезался в электроопору
Вечером в субботу, 27 августа, в селе Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль «Мазда» врезался в электроопору. За рулём находился 37-летний мужчина.
- В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автомобиля с переломом правого коленного сустава госпитализирована. Водитель и два пассажира после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 27 августа автоаварии с пострадавшими произошли в Заиграевском и Иволгинском районах. В первом случае пострадал водитель микроавтобуса, севший за руль, несмотря на лишение водительских прав. Во второй аварии двух человек госпитализировали, ещё пятерых отпустили после осмотра и оказания первой помощи.
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Происшествия, Фото:
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