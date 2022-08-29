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В Бурятии девочка сломала колено в ДТП

В Бурятии девочка сломала колено в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль врезался в электроопору

Вечером в субботу, 27 августа, в селе Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль «Мазда» врезался в электроопору. За рулём находился 37-летний мужчина.

- В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автомобиля с переломом правого коленного сустава госпитализирована. Водитель и два пассажира после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 27 августа автоаварии с пострадавшими произошли в Заиграевском и Иволгинском районах. В первом случае пострадал водитель микроавтобуса, севший за руль, несмотря на лишение водительских прав. Во второй аварии двух человек госпитализировали, ещё пятерых отпустили после осмотра и оказания первой помощи.



ДТП

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