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В Бурятии лишённый прав водитель врезался в бетонные блоки

В Бурятии лишённый прав водитель врезался в бетонные блоки
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя госпитализировали

Утром в субботу, 27 августа, в Бурятии произошло ДТП с водителем, который сел за руль, будучи лишённым водительских прав.

- 52-летний водитель автомобиля «Киа Беста» (будучи лишённым права управления транспортным), следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Онохоя, в километре от села Эрхирик совершил наезд на бетонные блоки, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мужчина был госпитализирован в больницу с переломом лодыжки.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 27 августа в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с несколькими пострадавшими. 48-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» в километре от села Нижняя Иволга при повороте налево совершил столкновение с «Тойотой Чайзер».

По уточнённой информации, были госпитализированы два пассажира. Оба водителя и ещё три пассажира после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой. 

ДТП

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