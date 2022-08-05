Возгорания происходят каждую ночь
В Улан-Удэ зафиксирован очередной поджог в СНТ «Зенит», где орудуют неизвестные, пока не пойманные пироманы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», местные жители, столкнувшие с серией поджогов, обратились к властям Улан-Удэ и Бурятии с призывом помочь им. «В СНТ «Зенит», станция «Солнечная», квартал 16, третью ночь подряд поджигают дома. Не только заброшенные, но и жилые! Поджоги продолжаются! Пожар за пожаром!» - такой крик о помощи оставил местный житель в паблике «Аноним 03».
Во время очередного поджога неизвестный подпалил дачный дом и постройки.
- Ночью 5 августа на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в СНТ «Зенит». На момент прибытия первого подразделения горел дачный дом, баня и дощатое ограждение приусадебного участка. Существовала угроза перехода огня на соседние строения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Чуть больше 20 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на общей площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет.
Всего на месте работали 12 пожарных и четыре единицы техники.
- В ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев установлено, что причиной пожара явился умышленный поджог. В настоящее время проводится проверка. Стоит отметить, что за прошедшие три дня на территории СНТ «Зенит» зарегистрированы ещё два возгорания в дачных домах, причиной которых явился умышленный поджог, - подтвердили представители МЧС.
Отметим, два года назад в СНТ «Зенит» уже орудовал пироман. Молодой человек, которому на тот момент было 28 лет, поджигал дома, а после вместе с местными жителями участвовал в тушении. Причём как он даже выдал за очевидца и попытался изложить полиции свою версию произошедшего. Собственно, так поджигателя и вычислили. Когда же его задержали, выяснилось, что ещё в несовершеннолетнем возрасте молодой человек привлекался к ответственности за поджог чужого имущества.
В Улан-Удэ неизвестный пироман продолжает сжигать дома
Происшествия, Фото:
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