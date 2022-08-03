В Бурятии два человека погибли, врезавшись в дерево на «Камри»

Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в местности Харагун в Тункинском районе Бурятии. Там погибли два человека.
- По предварительным данным, сегодня около 5 часов утра водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП погибли два человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Судя по снимкам с места аварии, автомобиль при ударе о дерево едва не разорвало на две части. Шансов выжить у людей не было.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 1 августа в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни двух подростков. Компания одноклассников каталась на «Лэнд Крузере». Водитель не справился с управлением, и внедорожник перевернулся. 16-летний юноша, сидевший за рулём, погиб на месте. Его друг скончался на следующий день в больнице.