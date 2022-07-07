В автомобиле ехали восемь человек
Утром 7 июня на 212-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск произошло смертельное ДТП.
В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что там столкнулись трал, перевозивший автокран, и легковой автомобиль Honda Sepwgn, где ехали восемь человек. От удар кран слетел с площадки трала и рухнул на легковушку.
Трое пассажиров оказались зажаты повреждёнными конструкциями автомобиля. Их деблокировали приехавшие сотрудники МЧС.
В результате ДТП двое человек погибли.
Ещё двое человек, в том числе один ребёнок, травмированы. Ребёнок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.
В Забайкалье два человека погибли в машине, на которую упал автокран
Происшествия, Фото:
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