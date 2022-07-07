В Забайкалье два человека погибли в машине, на которую упал автокран

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В автомобиле ехали восемь человек



Утром 7 июня на 212-м километре федеральной трассы Чита – Забайкальск произошло смертельное ДТП.



В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что там столкнулись трал, перевозивший автокран, и легковой автомобиль Honda Sepwgn, где ехали восемь человек. От удар кран слетел с площадки трала и рухнул на легковушку.



Трое пассажиров оказались зажаты повреждёнными конструкциями автомобиля. Их деблокировали приехавшие сотрудники МЧС.



В результате ДТП двое человек погибли.



Ещё двое человек, в том числе один ребёнок, травмированы. Ребёнок госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

