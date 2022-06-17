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В многоквартирном доме в Улан-Удэ произошёл взрыв

В многоквартирном доме в Улан-Удэ произошёл взрыв
Происшествия,  Фото:t.me/ves_uu
По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат

17 июня в многоквартирном доме на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ прогремел взрыв. В телеграмм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия» появилось видео с места событий, где видно выбитые в подъезде стёкла. Возле дома стояла «скорая помощь».

Вскоре появилась информация, что, по всей видимости, в квартире на пятом этаже взорвался самогонный аппарат.

Пострадали женщина и четырёхлетний ребёнок, сообщается в телеграм-канале «Вести Бурятия». Они получили ожоги и госпитализированы в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информация уточняется. 
взрыв

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