И женщина, и ребёнок пока находятся в реанимации
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 июня в многоквартирном доме на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ прогремел взрыв. По предварительной информации, на пятом этаже взорвался самогонный аппарат.
Пострадали в результате инцидента два человека – мать с четырёхлетним ребёнком. В минздраве Бурятии сообщили об их состоянии.
- В медицинские организации Улан-Удэ поступили два пациента, пострадавшие в результате взрыва. Состояние взрослого пациента средней тяжести. Он находится в реанимации стационара. Состояние несовершеннолетнего пострадавшего средней тяжести. Он находится в реанимации медицинской организации города на осмотре. Медиками делается все возможное для сохранения здоровья пациентов, - сообщили в минздраве.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
В Улан-Удэ рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва
Происшествия, Фото:
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