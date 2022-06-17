В Иркутской области женщина погибла, спасая на пожаре своё имущество

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Частный дом сгорел дотла



16 июня в посёлке Большая Черемшанка Усольского района Иркутской области при пожаре в частном доме погибла женщина.



Сообщение о пожаре поступило в 03:02 ночи. Горел деревянный жилой дом и надворные постройки.



- На момент прибытия пожарных строения были охвачены огнём на площади 168 квадратных метров. В ходе тушения пожара на пороге дома была обнаружена погибшая женщина 1952 года рождения, владелица дома, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.



В ходе расследования было установлено, что пожар начался в деревянной стайке из-за короткого замыкания при аварийном режиме работы электрооборудования. Обстоятельства происшествия выясняют дознаватели МЧС.



Известно, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы при попытке спасти из огня своё имущество.



