В центре Улан-Удэ произошло убийство

В центре столицы Бурятии произошло убийство. Об этом сообщил анонимный подписчик паблика «Подслушано Улан-Удэ».
По его словам, расправа случилась рано утром в начале этой недели. Убийство произошло около ночного заведения в самом центре города.
Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. Подробности пока не раскрываются. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.
В конце 2021 года была поставлена точка в громком деле почти десятилетней давности. 33-летний мужчина, который расстрелял молодого человека прямо в центре Улан-Удэ, у магазина «Спутника», предстал перед судом. Он получил восемь лет лишения свободы.