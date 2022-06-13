В Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались



Сегодня в 04.15 от старшего оперативного дежурного ЦУКС по Иркутской области в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что сегодня в 03.27 произошло сейсмособытие в Муйском районе.



Магнитуда составила составила 4,0. Эпицентр находился в 35 километрах южнее посёлка Таксимо Муйского района.



По информации ЕДДС Муйского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



