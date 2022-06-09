На месте работают взрывотехники
В Улан-Удэ неизвестные «заминировали» суды. Как стало известно «Байкал-Daily», сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в Верховный суд, районные и мировые суды Октябрьского и Железнодорожного районов.
На месте работают взрывотехники. Результаты обследования зданий будут известны позднее.
В конце учебного года сообщения о лжеминировании активно поступали в школы Улан-Удэ. Лидером по числу таких писем стала школа №49, которая за неделю получила пять угроз. Каждый раз занятия срывались из-за эвакуаций.
В предыдущий раз сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получила гимназия №14.
В начале мая сообщение о «минировании» получила Гусиноозёрская ГРЭС.
Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра всех объектов опасных устройств и предметов не обнаружили.
В Улан-Удэ «заминировали» суды
Происшествия, Фото:
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