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В Улан-Удэ «заминировали» суды

В Улан-Удэ «заминировали» суды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На месте работают взрывотехники

В Улан-Удэ неизвестные «заминировали» суды. Как стало известно «Байкал-Daily», сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в Верховный суд, районные и мировые суды Октябрьского и Железнодорожного районов.

На месте работают взрывотехники. Результаты обследования зданий будут известны позднее.

В конце учебного года сообщения о лжеминировании активно поступали в школы Улан-Удэ. Лидером по числу таких писем стала школа №49, которая за неделю получила пять угроз. Каждый раз занятия срывались из-за эвакуаций. 

В предыдущий раз сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получила гимназия №14

В начале мая сообщение о «минировании» получила Гусиноозёрская ГРЭС.

Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра всех объектов опасных устройств и предметов не обнаружили. 

угроза взрыва суд

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