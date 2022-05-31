Беглегца поймали внимательные росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали жителя Иркутской области, находящегося в федеральном розыске за преступление, совершённое в Усть-Кутском районе.
В начале года в отношении 42-летнего ранее судимого гражданина было возбуждено уголовное дело за грабёж. Однако мужчина скрылся от следствия, потому и был объявлен в федеральный розыск.
Нашли его на улице Норильская в Улан-Удэ внимательные росгвардейцы. Мужчина сам выдал себя, занервничав при виде сотрудников.
- На маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который при виде правоохранителей опустил голову и отвернулся, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы остановили подозрительного мужчину и проверили его личность по информационной базе данных. Так и было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске.
Задержанный, как выяснилось, специально переехал в Бурятию, чтобы скрыться от иркутских полицейских. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
В Улан-Удэ находящийся в федеральном розыске мужчина выдал себя, опустив голову
Происшествия, Фото:
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