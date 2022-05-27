 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

Житель Бурятии кидался камнями в полицейских

Житель Бурятии кидался камнями в полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина вёл себя неадекватно на территории больницы

В Бурятии рассмотрено очередное дело о неподчинении полицейским. Перед судом предстал житель Бичурского района, который обкидывал полицейских камнями.

Из материалов судебного дела следует, что в тот день мужчина был пьян. Застолье началось в гостях, где сельчанин, изрядно выпив, повздорил с приятельницей. Мужчина начал вести себя неадекватно: он не только сильно кричал, но зачем-то залез на свою машину и стал прыгать по крыше. Возможно, так он пытался выплеснуть агрессию.

Однако на этом скандалист не успокоился. В какой-то момент он подбежал к женщине и вывернул ей руку. Причём именно ту руку, которую женщина недавно травмировала, и там до сих пор стоят спицы.

Испугавшись новой травмы, пострадавшая тут же засобиралась в больницу. Поехали туда вчетвером всей компанией, вместе с дебоширом.

На территории больницы пьяный мужчина вновь начал вести себя неадекватно. Он кричал и сильно матерился. Затем схватил с земли камень и снова напал на травмированную подругу. Камнем бил её по той же руке и даже по голове, повалив на землю.

На место прибыли два сотрудника полиции. Они как раз находились неподалёку, когда услышали крики.

Полицейские потребовали от мужчины остановиться, но это его только распалило. Дебошир сперва спросил у полицейского: «Ты кто?» Страж порядка показал удостоверение.

Но мужчина продолжил кричать матом, а потом снова схватил камни с земли. Он кидался камнями сначала в одного полицейского, затем во второго.

Мужчина успокоился только когда приехал наряд Росгвардии.

Пострадавшую женщину вскоре увели в хирургическое отделение. 

В судебном заседании сельчанин свою вину признал. Он заявил, что раскаивается в содеянном и извинился перед полицейским.

Мужчину признали виновным, но в целом он легко отделался. Суд назначил ему штраф в три тысячи рублей.

насилие в отношении представителя власти полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии кидался камнями в полицейских
Житель Бурятии кидался камнями в полицейских
Происшествия, 27.05.2022
Мужчина вёл себя неадекватно на территории больницы
В Улан-Удэ cгорели три автомобиля и мотоцикл
В Улан-Удэ cгорели три автомобиля и мотоцикл
Происшествия, 27.05.2022
На тушение огня потребовалось почти полчаса
В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала
В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала
Происшествия, 26.05.2022
На заднем сидении легковушки не было ремней безопасности
В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента
В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента
Происшествия, 26.05.2022
Специалисты показали, как быстро огонь с сухой травы переходит на деревянный забор
В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн
В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн
Происшествия, 26.05.2022
Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе
В Бурятии семь домов сгорели, вероятно, из-за выброшенного из машины окурка
В Бурятии семь домов сгорели, вероятно, из-за выброшенного из машины окурка
Происшествия, 26.05.2022
Проверку по крупному пожару в СНТ «Лето» начали следователи
Улан-удэнец нашёл по звуку будильника телефон и прикарманил его
Улан-удэнец нашёл по звуку будильника телефон и прикарманил его
Происшествия, 26.05.2022
Свой дорогой телефон владелица потеряла ночью на улице
В Бурятии оштрафовали торговку самогоном
В Бурятии оштрафовали торговку самогоном
Происшествия, 26.05.2022
Женщину привлекли к административной ответственности  
Улан-удэнка отказывалась прекращать пьянку и получила удар ножом
Улан-удэнка отказывалась прекращать пьянку и получила удар ножом
Происшествия, 26.05.2022
Конфликт произошёл, когда мужчина попытался спрятать алкоголь от возлюбленной
В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
Происшествия, 26.05.2022
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру
В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
В ДТП в Бурятии пострадали четыре человека
Происшествия, 26.05.2022
Легковушка столкнулась с грузовиком
В Бурятии 11-месячная девочка обварилась кипятком
В Бурятии 11-месячная девочка обварилась кипятком
Происшествия, 26.05.2022
Малышку санавиацией доставили из района в Улан-Удэ  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^