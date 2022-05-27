Житель Бурятии кидался камнями в полицейских



Из материалов судебного дела следует, что в тот день мужчина был пьян. Застолье началось в гостях, где сельчанин, изрядно выпив, повздорил с приятельницей. Мужчина начал вести себя неадекватно: он не только сильно кричал, но зачем-то залез на свою машину и стал прыгать по крыше. Возможно, так он пытался выплеснуть агрессию.



Однако на этом скандалист не успокоился. В какой-то момент он подбежал к женщине и вывернул ей руку. Причём именно ту руку, которую женщина недавно травмировала, и там до сих пор стоят спицы.



Испугавшись новой травмы, пострадавшая тут же засобиралась в больницу. Поехали туда вчетвером всей компанией, вместе с дебоширом.



На территории больницы пьяный мужчина вновь начал вести себя неадекватно. Он кричал и сильно матерился. Затем схватил с земли камень и снова напал на травмированную подругу. Камнем бил её по той же руке и даже по голове, повалив на землю.



На место прибыли два сотрудника полиции. Они как раз находились неподалёку, когда услышали крики.



Полицейские потребовали от мужчины остановиться, но это его только распалило. Дебошир сперва спросил у полицейского: «Ты кто?» Страж порядка показал удостоверение.



Но мужчина продолжил кричать матом, а потом снова схватил камни с земли. Он кидался камнями сначала в одного полицейского, затем во второго.



Мужчина успокоился только когда приехал наряд Росгвардии.



Пострадавшую женщину вскоре увели в хирургическое отделение.





В судебном заседании сельчанин свою вину признал. Он заявил, что раскаивается в содеянном и извинился перед полицейским.



Мужчину признали виновным, но в целом он легко отделался. Суд назначил ему штраф в три тысячи рублей.





В Бурятии рассмотрено очередное дело о неподчинении полицейским. Перед судом предстал житель Бичурского района, который обкидывал полицейских камнями.